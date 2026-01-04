Brazil tűz, angyali test, buja bikinik – Lais Ribeiro most új szintre lépett, mutatjuk a dögös képeket

Karcsú, mégis izmos test, egzotikus arcél és lenyűgöző kifutós jelenlét teszi őt a modellvilág egyik legfényesebb csillagává. Amikor Lais Ribeiro megjelenik, mindenki elcsendesedik.
Lais Ribeiro brazil szupermodell, a Victoria’s Secret egyik ikonikus angyala. Mozdulataiban ott a profi kontroll és az ösztönös szexualitás – nála a csábítás nem eszköz, hanem alapállapot.
Ez a galéria Lais Ribeiro legsikeresebb korszakát idézi – csak még merészebben, még tudatosabban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!