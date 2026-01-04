Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Sport

Szoboszlaiék drámai meccsén a 97. percben született meg az év gólja

victoria ’ s secret

Brazil tűz, angyali test, buja bikinik – Lais Ribeiro most új szintre lépett, mutatjuk a dögös képeket

42 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karcsú, mégis izmos test, egzotikus arcél és lenyűgöző kifutós jelenlét teszi őt a modellvilág egyik legfényesebb csillagává. Amikor Lais Ribeiro megjelenik, mindenki elcsendesedik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
victoria ’ s secretbrazilszupermodell

Lais Ribeiro brazil szupermodell, a Victoria’s Secret egyik ikonikus angyala. Mozdulataiban ott a profi kontroll és az ösztönös szexualitás – nála a csábítás nem eszköz, hanem alapállapot.

Lais Ribeiro brazil szupermodell
Lais Ribeiro, brazil szupermodell
Fotó: Tropic of C. via Bestimage

Ez a galéria Lais Ribeiro legsikeresebb korszakát idézi – csak még merészebben, még tudatosabban.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!