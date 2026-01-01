Leona Lewis mély dekoltázsban – dívaként villantott stílust és nőiességet. Mutatjuk a képeket

Hírlevél
Az énekesnő mindig is a visszafogottabb elegancia híve volt, most megmutatta, hogy egy mély dekoltázs és egy tökéletesen szabott ruha is lehet ízlésesen szexi. Leona Lewis lehengerlő hangja és időtlen szépsége máig megigézi a világot.
énekesnőthe x factorbritdíva

Leona Lewis brit énekesnő, a The X Factor győzteseként robbant be, majd olyan világhírű slágerekkel, mint a “Bleeding Love”, végérvényesen beírta magát a popzene történetébe. 

Leona Lewis arriving at the Argylle World Premiere, Odeon Luxe, Leicester Square, London. Credit: Doug Peters/EMPICS January 24, 2024
Leona Lewis brit énekesnő
Fotó: Doug Peters

Leona Lewis fotósorozatában olyan dívás kisugárzással ragyog, amihez nem kell semmi extra.

