Leona Lewis mély dekoltázsban – dívaként villantott stílust és nőiességet. Mutatjuk a képeket

Az énekesnő mindig is a visszafogottabb elegancia híve volt, most megmutatta, hogy egy mély dekoltázs és egy tökéletesen szabott ruha is lehet ízlésesen szexi. Leona Lewis lehengerlő hangja és időtlen szépsége máig megigézi a világot.

Leona Lewis brit énekesnő, a The X Factor győzteseként robbant be, majd olyan világhírű slágerekkel, mint a “Bleeding Love”, végérvényesen beírta magát a popzene történetébe. Leona Lewis brit énekesnő

Fotó: Doug Peters Leona Lewis fotósorozatában olyan dívás kisugárzással ragyog, amihez nem kell semmi extra. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Leona Lewis (@leonalewis) által megosztott bejegyzés

