Ez a dekoltázs nem véletlenül lett ikonikus – mutatjuk a képeket

Klasszikus szépség, elegáns kisugárzás, és olyan test, ami tökéletesen működik fehérneműben és haute couture-ben is. Lily Aldridge a modern kor Grace Kelly-je – csak sokkal dögösebben.

Vágólapra másolva!

Lily Aldridge amerikai szupermodell, a Victoria’s Secret egyik legismertebb angyala. Új képei pontosan azt az időtlen, letisztult szexepilt hozzák, amitől még ma is a legnagyobb divatházak kedvence. Lily Aldridge, amerikai szupermodell

Fotó: Ralph Lauren via Bestimage A fotók azt sugallják: a valódi szépség, báj nem a villantásban, hanem az arányérzékben rejlik. És Lily Aldridge ebben verhetetlen. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lily Aldridge (@lilyaldridge) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!