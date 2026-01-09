Ez a dekoltázs nem véletlenül lett ikonikus – mutatjuk a képeket

Klasszikus szépség, elegáns kisugárzás, és olyan test, ami tökéletesen működik fehérneműben és haute couture-ben is. Lily Aldridge a modern kor Grace Kelly-je – csak sokkal dögösebben.
Lily Aldridge amerikai szupermodell, a Victoria’s Secret egyik legismertebb angyala. Új képei pontosan azt az időtlen, letisztult szexepilt hozzák, amitől még ma is a legnagyobb divatházak kedvence.
A fotók azt sugallják: a valódi szépség, báj nem a villantásban, hanem az arányérzékben rejlik. És Lily Aldridge ebben verhetetlen.
