Majdnem átszúrják a bimbók a leheletnyi anyagot – iszonyúan szexi oldalát mutatta meg a színésznő – galéria

Apró, de tökéletes termet, erős stílusérzék, finom dekoltázsok és merész váltások. Lucy Hale képei mindig többet sugallnak, mint amit mutatnak.
Lucy Hale amerikai színész-énekesnő, aki a Pretty Little Liars sorozatból vált ismertté, de popos bájának, finoman csábító stílusának köszönhetően azóta is stabilan tartja helyét a Hollywood-i dívák között.
A galéria minden képe azt üzeni: Lucy Hale nem a figyelemért öltözik, hanem azért, mert pontosan tudja, miben néz ki veszedelmesen jól.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!