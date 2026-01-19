Majdnem átszúrják a bimbók a leheletnyi anyagot – iszonyúan szexi oldalát mutatta meg a színésznő – galéria

Hírlevél
Apró, de tökéletes termet, erős stílusérzék, finom dekoltázsok és merész váltások. Lucy Hale képei mindig többet sugallnak, mint amit mutatnak.
Lucy Hale amerikai színész-énekesnő, aki a Pretty Little Liars sorozatból vált ismertté, de popos bájának, finoman csábító stílusának köszönhetően azóta is stabilan tartja helyét a Hollywood-i dívák között.

Lucy Hale au défilé de mode Carolina Herrera printemps/été 2026 à Madrid le 18 septembre 2025. Celebs at Carolina Herrera Spring/Summer 2026 fashion show in Madrid on 18 September 2025.
Lucy Hale, színésznő, énekesnő
Fotó: LALO YASKY / BESTIMAGE

A galéria minden képe azt üzeni: Lucy Hale nem a figyelemért öltözik, hanem azért, mert pontosan tudja, miben néz ki veszedelmesen jól.

