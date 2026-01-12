Hatalmas dinnyemelleit mutogatja az énekesnő – Mariah Carey képgalériája egyenesen letaglózó

A díva, aki nemcsak dalokkal, hanem dekoltázsokkal, csillogással és megjelenésével is történelmet ír. Mariah Carey az aranyszínű glamour, testben és hangban egyaránt.
Mariah Carey a popzene koronázatlan királynője, akinek hangja és stílusa generációkon átívelő etalon lett. Az esetében nem egyszerűen egy énekesnőről beszélhetünk, hanem egy ikonikus popdíváról, aki öt oktávos hangterjedelemmel rendelkezik.
Mariah Carey képei egyszerre idéznek klasszikus dívákat és modern popikonokat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!