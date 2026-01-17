Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Érdekes!

Újabb furcsa jelenséget találtak a feltételezett idegen űrhajón: „körte alakú” anomália jelent meg a 3I/Atlas körül

énekesnő

Hatalmas dinnyemelleivel Mariah Carey lett a hét legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A díva, aki nemcsak dalokkal, hanem dekoltázsokkal, csillogással és megjelenésével is történelmet ír. Mariah Carey az aranyszínű glamour, testben és hangban egyaránt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőamerikaiikonpopzenedíva

Mariah Carey a popzene koronázatlan királynője, akinek hangja és stílusa generációkon átívelő etalon lett. Az esetében nem egyszerűen egy énekesnőről beszélhetünk, hanem egy ikonikus popdíváról, aki öt oktávos hangterjedelemmel rendelkezik.

Mariah Carey
Mariah Carey, amerikai énekesnő
Fotó: C Flanigan/imageSPACE / Northfoto

Mariah Carey képei egyszerre idéznek klasszikus dívákat és modern popikonokat.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!