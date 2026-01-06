Képeken a nagy rendező, Tarr Béla élete

Galériánkban képeken idézzük fel Tarr Béla életútját: a pályakezdés éveitől és legendás filmjeinek forgatásaitól a nemzetközi sikerekig, a cannes-i és berlini bemutatókig, valamint utolsó nyilvános szerepléseiig. A fotók nemcsak egy rendkívüli alkotó pályáját, hanem egy korszakos művész gondolkodását és hatását is megmutatják.

Az Európai Filmakadémia (EFA) életműdíjában részesült Tarr Béla filmrendező az elismerésével a 36. Európai Filmdíjak átadási ünnepségén Berlinben 2023. december 9-én

Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan