Képeken a nagy rendező, Tarr Béla élete

Tarr Béla, a világhírű magyar filmrendező 70 éves korában hunyt el, hosszú, súlyos betegség után. A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló alkotója a magyar filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja volt, akinek munkásságát világszerte elismerték, filmjeit rangos fesztiválokon díjazták, nevét pedig a világ legnagyobb rendezői között tartották számon.
Galériánkban képeken idézzük fel Tarr Béla életútját: a pályakezdés éveitől és legendás filmjeinek forgatásaitól a nemzetközi sikerekig, a cannes-i és berlini bemutatókig, valamint utolsó nyilvános szerepléseiig. A fotók nemcsak egy rendkívüli alkotó pályáját, hanem egy korszakos művész gondolkodását és hatását is megmutatják.
Galéria: Elhunyt Tarr Béla filmrendező, forgatókönyvíró
Tarr Béla sajtótájékoztatót tart, miután 2011. február 19-én Berlinben, a nemzetközi Berlinale filmfesztiválon Ezüst Medve-díjat kapott A torinói ló című filmjéért
