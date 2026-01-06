Képeken a nagy rendező, Tarr Béla élete

Hírlevél
Tarr Béla, a világhírű magyar filmrendező 70 éves korában hunyt el, hosszú, súlyos betegség után. A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló alkotója a magyar filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja volt, akinek munkásságát világszerte elismerték, filmjeit rangos fesztiválokon díjazták, nevét pedig a világ legnagyobb rendezői között tartották számon.
Tarr BélaWerckmeister harmóniafilmrendező

Galériánkban képeken idézzük fel Tarr Béla életútját: a pályakezdés éveitől és legendás filmjeinek forgatásaitól a nemzetközi sikerekig, a cannes-i és berlini bemutatókig, valamint utolsó nyilvános szerepléseiig. A fotók nemcsak egy rendkívüli alkotó pályáját, hanem egy korszakos művész gondolkodását és hatását is megmutatják.

Berlin, 2023. december 9. Az Európai Filmakadémia (EFA) életműdíjában részesült Tarr Béla filmrendező az elismerésével a 36. Európai Filmdíjak átadási ünnepségén Berlinben 2023. december 9-én. MTI/EPA/Clemens Bilan
Az Európai Filmakadémia (EFA) életműdíjában részesült Tarr Béla filmrendező az elismerésével a 36. Európai Filmdíjak átadási ünnepségén Berlinben 2023. december 9-én
Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

 

Galéria: Elhunyt Tarr Béla filmrendező, forgatókönyvíró
1/13
Tarr Béla sajtótájékoztatót tart, miután 2011. február 19-én Berlinben, a nemzetközi Berlinale filmfesztiválon Ezüst Medve-díjat kapott A torinói ló című filmjéért

 

 

