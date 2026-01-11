Meghan Trainor gyönyörű idomaival nem lehet betelni

Nőies formák, merész önbizalom és játékosan csábos stílus. Meghan Trainor mindig is azt képviselte, hogy a valódi szépség önmagunk vállalásával kezdődik.
Meghan Trainor Grammy‑díjas amerikai énekesnő, dalszerző és testpozitív ikon, aki az All About That Bass című slágerével robbant be.
Meghan Trainor tudja, hogyan játsszon a formáival és a kamerával is. A galéria nem egy klasszikus popdíva villantásgyűjtemény, hanem egy határozott, önazonos nő vizuális ünnepe.
