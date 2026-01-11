Meghan Trainor gyönyörű idomaival nem lehet betelni

Hírlevél
Nőies formák, merész önbizalom és játékosan csábos stílus. Meghan Trainor mindig is azt képviselte, hogy a valódi szépség önmagunk vállalásával kezdődik.
meghan trainorinstagraménekesnő

Meghan Trainor Grammy‑díjas amerikai énekesnő, dalszerző és testpozitív ikon, aki az All About That Bass című slágerével robbant be.

Meghan Trainor, énekesnő
Meghan Trainor, énekesnő
Fotó: Casey Flanigan / Northfoto

Meghan Trainor tudja, hogyan játsszon a formáival és a kamerával is. A galéria nem egy klasszikus popdíva villantásgyűjtemény, hanem egy határozott, önazonos nő vizuális ünnepe.

