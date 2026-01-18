Meghökkentő jeges járművek Kína leglátványosabb téli fesztiválján

A Harbini Nemzetközi Hó- és Jégfesztivál a világ legnagyobb és leghíresebb jégfesztiválja, amely minden télen januárban kerül megrendezésre Kína északkeleti részén fekvő Harbin városában. A fesztivált Kína egyik leghidegebb régiójában tartják, ahol a hőmérséklet gyakran esik mínusz 16 fok alá alá. Itt a gokartok nem félnek a fagytól. A fesztivál egyik legnépszerűbb programja a jégen való gokartozás.

A befagyott tavak és folyók hatalmas játszótérré alakulnak, ahol a hagyományos téli sportok mellett egészen meghökkentő szerkezetek is megjelennek a jégen.

Elképesztő szerkezetek a jégen

Fotó: Xinhua via AFP



Az egyik legkülönlegesebb látványosság a jeges sárkányhajóverseny. A hagyományos, vízen használt hosszú hajók itt speciális csúszótalpakon siklanak a jégen, miközben a csapatok teljes erőbedobással hajtják őket előre. Aki a motorsportokat kedveli, annak a jeges driftelés a fesztivál csúcspontja. Az autók füst helyett jégpermetet szórva csúsznak keresztbe a pályán.

