Meghökkentő jeges járművek Kína leglátványosabb téli fesztiválján

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Autók driftelnek, gokartok száguldanak, sárkányhajók csúsznak, quadok és furcsa masinák repesztenek. A kínai jeges fesztiválon már az is csúszik, amiről nem is gondolná senki.
A Harbini Nemzetközi Hó- és Jégfesztivál a világ legnagyobb és leghíresebb jégfesztiválja, amely minden télen januárban kerül megrendezésre Kína északkeleti részén fekvő Harbin városában. A fesztivált Kína egyik leghidegebb régiójában tartják, ahol a hőmérséklet gyakran esik mínusz 16 fok alá alá. Itt a gokartok nem félnek a fagytól. A fesztivál egyik legnépszerűbb programja a jégen való gokartozás. 

A befagyott tavak és folyók hatalmas játszótérré alakulnak, ahol a hagyományos téli sportok mellett egészen meghökkentő szerkezetek is megjelennek a jégen.

(260106) -- CHANGCHUN, Jan. 6, 2026 (Xinhua) -- Tourists take a snow sleigh ride at a park in Changchun, northeast China's Jilin Province, Jan. 5, 2026. Changchun has set up a variety of distinctive ice and snow landscapes throughout urban areas this winter to lure tourists and encourage consumption. (Xinhua/Xu Chang) (Photo by Xu Chang / Xinhua via AFP)
Elképesztő szerkezetek a jégen
Fotó:  Xinhua via AFP


Az egyik legkülönlegesebb látványosság a jeges sárkányhajóverseny. A hagyományos, vízen használt hosszú hajók itt speciális csúszótalpakon siklanak a jégen, miközben a csapatok teljes erőbedobással hajtják őket előre. Aki a motorsportokat kedveli, annak a jeges driftelés a fesztivál csúcspontja. Az autók füst helyett jégpermetet szórva csúsznak keresztbe a pályán.
Kattintson a galériára – már az első képek is garantáltan meglepik.

A kínai jeges fesztivál nem csupán sportesemény, hanem kreatív bemutatója annak, mire képes az emberi találékonyság, ha adott egy hatalmas, befagyott felület

 

