Mesés képeken a hóval borított balatoni táj

A hét elején végre megérkezett az igazi tél Magyarországra. Az elmúlt napokban lehullott jelentős mennyiségű hó látványos változást hozott, reggelre sokfelé fehér takaró borította a tájat, a városok és a vidéki térségek egyaránt téli arcukat mutatták.

A drónnal készült felvételen a siófoki kikötő a havazás után

Fotó: / MTI/Vasvári Tamás

Szakemberek hangsúlyozzák: a Balaton jelenleg semmilyen formában nem alkalmas téli sportolásra. A jég rendkívül törékeny, ráadásul az időjárás gyors változása – szél, napsütés, enyhülés – pillanatok alatt tovább gyengítheti.

A tartósan fagypont alatti hőmérsékletnek köszönhetően a Balaton siófoki partszakaszán már vékony jégréteg alakult ki. A látvány sokakban felidézte a régi, kemény teleket, amikor a tó teljes felülete befagyott, és korcsolyázók, jégvitorlások lepték el a Balatont.