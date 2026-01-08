Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mi történik?

Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

Hóhelyzet

Havazás és –22 fok: brutális tél csap le Magyarországra

Balatoni táj

Mesés képeken a hóval borított balatoni táj

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A siófoki partszakaszon készült felvételeken jól látszik, ahogy a hullámzás által megdermedt víz, a nád és a kikötők környéke lassan jégbe záródik. A havas part, a szél által formált jégtáblák különleges hangulatot kölcsönöznek a magyar tengernek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatoni tájképjégsiófokfotó

A hét elején végre megérkezett az igazi tél Magyarországra. Az elmúlt napokban lehullott jelentős mennyiségű hó látványos változást hozott, reggelre sokfelé fehér takaró borította a tájat, a városok és a vidéki térségek egyaránt téli arcukat mutatták.

Siófok, 2026. január 7. A drónnal készült felvételen a siófoki kikötő a havazás után 2026. január 7-én. MTI/Vasvári Tamás
A drónnal készült felvételen a siófoki kikötő a havazás után 
Fotó:   / MTI/Vasvári Tamás

Szakemberek hangsúlyozzák: a Balaton jelenleg semmilyen formában nem alkalmas téli sportolásra. A jég rendkívül törékeny, ráadásul az időjárás gyors változása – szél, napsütés, enyhülés – pillanatok alatt tovább gyengítheti.

A tartósan fagypont alatti hőmérsékletnek köszönhetően a Balaton siófoki partszakaszán már vékony jégréteg alakult ki. A látvány sokakban felidézte a régi, kemény teleket, amikor a tó teljes felülete befagyott, és korcsolyázók, jégvitorlások lepték el a Balatont. 

behavazott Balaton, hó, jég, havazás, behavazottBalaton, 2026.01.07., Siófok, 2026. január 7. A drónnal készült felvételen a siófoki kikötő a havazás után 2026. január 7-én. MTI/Vasvári Tamás
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Havazás a Balatonnál
Galéria: Lenyűgöző látvány a behavazott Balaton
1/15
A drónnal készült felvételen a siófoki kikötő a havazás után

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!