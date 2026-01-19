Finom dekoltázs, erős kisugárzás - Millie Bobby Brown mára dögös díva lett - szexi galéria

Az egykori tinisztár felnőttként is megőrizte egyedi kisugárzását. Millie Bobby Brown most már nemcsak színészi játéka, hanem divatérzéke okán is reflektorfénybe került.
Millie Bobby Brown (született 2004. február 19-én) angol színésznő. Tizenkét évesen Jane "Eleven" Ives szerepével vált ismertté a Netflix Stranger Things című sci-fi sorozatának első évadában, amelyet három évadra meghosszabbítottak. Mára sokkal több, mint egy sorozatszínész, hiszen producer, divatikon és szépségmárka-alapító is egyben.
Millie Bobby Brown nem erőlteti a csábítást, de ha szerepel egy képen, akkor minden pillantás biztosan odatapad.
