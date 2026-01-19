Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót

Olvasta?

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

stranger things

Finom dekoltázs, erős kisugárzás - Millie Bobby Brown mára dögös díva lett - szexi galéria

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egykori tinisztár felnőttként is megőrizte egyedi kisugárzását. Millie Bobby Brown most már nemcsak színészi játéka, hanem divatérzéke okán is reflektorfénybe került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
stranger thingsdivatikonszínésznőnetflix

Millie Bobby Brown (született 2004. február 19-én) angol színésznő. Tizenkét évesen Jane "Eleven" Ives szerepével vált ismertté a Netflix Stranger Things című sci-fi sorozatának első évadában, amelyet három évadra meghosszabbítottak. Mára sokkal több, mint egy sorozatszínész, hiszen producer, divatikon és szépségmárka-alapító is egyben.

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown, színésznő
Fotó: Billy Bennight

Millie Bobby Brown nem erőlteti a csábítást, de ha szerepel egy képen, akkor minden pillantás biztosan odatapad.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!