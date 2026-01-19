Finom dekoltázs, erős kisugárzás - Millie Bobby Brown mára dögös díva lett - szexi galéria

Millie Bobby Brown (született 2004. február 19-én) angol színésznő. Tizenkét évesen Jane "Eleven" Ives szerepével vált ismertté a Netflix Stranger Things című sci-fi sorozatának első évadában, amelyet három évadra meghosszabbítottak. Mára sokkal több, mint egy sorozatszínész, hiszen producer, divatikon és szépségmárka-alapító is egyben.

Millie Bobby Brown, színésznő

Fotó: Billy Bennight