Az ausztrál filmsztár, Olivia DeJonge szinte mindent megmutat, alig hagyott magán valamit ezeken a szexi képeken

Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

ausztrál

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Finom sziluettek, tiszta vonalak, egy-egy pillantás, ami többet mond bármilyen filteres póznál. Olivia DeJonge nem játszik rá semmire – ő egyszerűen csak jelen van. És ez elég. Sőt: ettől válik minden képkocka igazán feszültté és emlékezetessé.
ausztrálPriscilla Presleyszerepszínésznő

Olivia DeJonge ausztrál színésznő, akit The Society sorozatból és Baz Luhrmann 2022‑es Elvis című filmjében Priscilla Presley szerepében ismerhetünk — alakításáért elismerést kapott. Karizmatikus jelenlétével és kifinomult szerepválasztásaival építi hollywoodi -karrierjét.

Olivia DeJonge
Olivia DeJonge, színésznő
Fotó: Doug Peters

Olivia DeJonge galériájának minden egyes képe olyan, mint egy visszafogott gesztus, amitől hirtelen megáll az idő.

