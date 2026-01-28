Az ausztrál filmsztár, Olivia DeJonge szinte mindent megmutat, alig hagyott magán valamit ezeken a szexi képeken

Finom sziluettek, tiszta vonalak, egy-egy pillantás, ami többet mond bármilyen filteres póznál. Olivia DeJonge nem játszik rá semmire – ő egyszerűen csak jelen van. És ez elég. Sőt: ettől válik minden képkocka igazán feszültté és emlékezetessé.

Olivia DeJonge ausztrál színésznő, akit The Society sorozatból és Baz Luhrmann 2022‑es Elvis című filmjében Priscilla Presley szerepében ismerhetünk — alakításáért elismerést kapott. Karizmatikus jelenlétével és kifinomult szerepválasztásaival építi hollywoodi -karrierjét. Olivia DeJonge, színésznő

Fotó: Doug Peters Olivia DeJonge galériájának minden egyes képe olyan, mint egy visszafogott gesztus, amitől hirtelen megáll az idő. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Olivia De Jonge (@olivia_dejonge) által megosztott bejegyzés

