Paulina Chávez, az Olajügynök sorozat bombázó pultoslánya kibuggyanó melleivel vagy épp bikiniben hódít – dögös galéria

Paulina Chávez amerikai színésznő, akit a The Expanding Universe of Ashley Garcia és Fate: The Winx Saga sorozatokból ismerünk, és aki ma már olyan produkciókban is látható, mint a Landman, vagyis az Olajügynök.

Paulina Chávez , színésznő

Fotó: Faye Sadou

Ez a galéria Paulina Chávez karakterének vizuális katalógusa: jelenlét, kifejezés és stílus minden képen, amelyek filmbe illő jeleneteket mutatnak.