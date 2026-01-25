Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben

A találkozót külföldi Porsche-klubok szervezték, és több országból érkeztek a résztvevők. A fényes karosszériák, a farmotoros 356-osok és a ritkaságszámba menő versenyváltozatok igazi szenzációt jelentettek. A legtöbben addig csak képeken láthattak ilyen autókat, most viszont testközelből figyelhették meg őket.

1965, Budapest – Műegyetem rakpart

Fotó: Fortepan/Hunyady József

A program nem merült ki a parkolásban: a rakpart egy szakaszán ügyességi és gyorsasági bemutatókat is tartottak. A motorhangok visszaverődtek a Duna felől, a közönség pedig vastapsban tört ki minden látványosabb manőver után. Az esemény igazi ünnep volt az autózás szerelmeseinek.

A különös nap képei ma is fennmaradtak, elsősorban a Fortepan archívumában. Ezek a fotók nemcsak az autókat, hanem egy letűnt korszak hangulatát is megőrizték – amikor egyetlen Porsche is csodaszámba ment, nemhogy egy egész sor belőlük Budapest egyik legszebb rakpartján.

Korábbi cikkeinkben az 1936-os Magyar Automobil Grand Prix, az 1969-es Budapest Nagydíj, valamint az 1978-as Volán Tröszt teherautócross-verseny képeit gyűjtöttük össze.