Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Érdekes

Ezt nem fogja elhinni! Kiderült, mit épít az Egyesült Államok Grönlandon

Olvasta már?

Szijjártó Péter bejelentette: Magyar konzul is lesz a döntőn Belgrádban

porsche

Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma már nehéz elképzelni, de 1965-ben egy egészen rendkívüli látvány fogadta a járókelőket a Műegyetem rakparton: egymás után sorakoztak fel a kor legmodernebb Porsche sportautói. A Duna-part ezen a napon inkább hasonlított egy autós fesztivál helyszínére, mint megszokott városi rakpartra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
porschefortepandunaautóbudapest

A találkozót külföldi Porsche-klubok szervezték, és több országból érkeztek a résztvevők. A fényes karosszériák, a farmotoros 356-osok és a ritkaságszámba menő versenyváltozatok igazi szenzációt jelentettek. A legtöbben addig csak képeken láthattak ilyen autókat, most viszont testközelből figyelhették meg őket.

Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
1965, Budapest – Műegyetem rakpart
Fotó: Fortepan/Hunyady József

A program nem merült ki a parkolásban: a rakpart egy szakaszán ügyességi és gyorsasági bemutatókat is tartottak. A motorhangok visszaverődtek a Duna felől, a közönség pedig vastapsban tört ki minden látványosabb manőver után. Az esemény igazi ünnep volt az autózás szerelmeseinek.

A különös nap képei ma is fennmaradtak, elsősorban a Fortepan archívumában. Ezek a fotók nemcsak az autókat, hanem egy letűnt korszak hangulatát is megőrizték – amikor egyetlen Porsche is csodaszámba ment, nemhogy egy egész sor belőlük Budapest egyik legszebb rakpartján.

Korábbi cikkeinkben az 1936-os Magyar Automobil Grand Prix, az 1969-es Budapest Nagydíj, valamint az 1978-as Volán Tröszt teherautócross-verseny képeit gyűjtöttük össze.

Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Sportautók inváziója Budapesten: erre senki sem számított 1965-ben, sportautókinváziója, galéria, 2026
Galéria: Sportautók inváziója Budapesten
1/17
1965, Budapest – Műegyetem rakpart

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!