Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában – galéria

„Tudják, mi a dolguk!" – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy különleges, eddig kevéssé ismert fotósorozatot gyűjtöttünk galériába a két világháború közötti Magyarországról. A képek 1939-ben készültek Csepelen, a Weiss Manfréd Művek repülőterén, és egy izgalmas, ma már szinte elképzelhetetlen világba engednek bepillantást.
verseny1939weiss manfréd művekcsepelgaléria

A kilenc felvételből álló galéria a repülőgépgyár modellezőinek versenyét mutatja be – azt az eseményt, ahol a szakemberek kicsinyített, mégis mérnöki pontosságú repülőmodellekkel mérték össze tudásukat. A fotókat Korbuly László, a gyár igazgatója készítette, ami önmagában is különlegessé teszi az anyagot.

Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
1939, Budapest XXI., Csepel – a Weiss Manfréd Művek repülőtere, a háttérben jobbra a Soroksári úti épületek látszanak
Fotó: Fortepan/Korbuly László

A háttérben jól kivehető a Soroksári út – Illatos út sarkán álló elemi iskola épülete, amely később művészeti szakgimnáziumként vált ismertté. A felvételek nemcsak ipartörténeti dokumentumok, hanem várostörténeti szempontból is felbecsülhetetlen értékűek: megmutatják, hogyan nézett ki Csepel és környéke a második világháború előestéjén.

A Weiss Manfréd Művek ekkoriban a magyar ipar egyik fellegvárának számított, a repülőgépgyártás pedig stratégiai jelentőségű ágazat volt. A modellezői versenyek nem puszta szórakozást jelentettek: a mérnöki precizitás, az aerodinamika és az innováció iránti elkötelezettség tükröződött bennük.

Korábbi cikkeinkben az 1936-os Magyar Automobil Grand Prix és az 1969-es Budapest Nagydíj, valamint az 1978-as béri teherautócross-verseny képeit gyűjtöttük össze.

Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában, Weiss Manfréd Művek, WeissManfrédMűvek, Csepel, galéria, 2025
Galéria: Így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában
1/9
1939, Budapest XXI., Csepel – a Weiss Manfréd Művek repülőtere. A repülőgépgyár modellezőinek versenyéről Korbuly László gyárigazgató készítette a felvételeket

 

