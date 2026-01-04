Ritka felvételek 1939-ből: így pezsgett az élet a csepeli repülőgépgyár árnyékában – galéria

A kilenc felvételből álló galéria a repülőgépgyár modellezőinek versenyét mutatja be – azt az eseményt, ahol a szakemberek kicsinyített, mégis mérnöki pontosságú repülőmodellekkel mérték össze tudásukat. A fotókat Korbuly László, a gyár igazgatója készítette, ami önmagában is különlegessé teszi az anyagot.

1939, Budapest XXI., Csepel – a Weiss Manfréd Művek repülőtere, a háttérben jobbra a Soroksári úti épületek látszanak

Fotó: Fortepan/Korbuly László

A háttérben jól kivehető a Soroksári út – Illatos út sarkán álló elemi iskola épülete, amely később művészeti szakgimnáziumként vált ismertté. A felvételek nemcsak ipartörténeti dokumentumok, hanem várostörténeti szempontból is felbecsülhetetlen értékűek: megmutatják, hogyan nézett ki Csepel és környéke a második világháború előestéjén.

A Weiss Manfréd Művek ekkoriban a magyar ipar egyik fellegvárának számított, a repülőgépgyártás pedig stratégiai jelentőségű ágazat volt. A modellezői versenyek nem puszta szórakozást jelentettek: a mérnöki precizitás, az aerodinamika és az innováció iránti elkötelezettség tükröződött bennük.



