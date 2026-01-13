Rita Ora most a szó szoros értelmében mindent vitt – alig maradt rajta ruha

Laza dívastílusa, merész szettjei és lehengerlő kisugárzása minden vörös szőnyeges pillanatot emlékezetessé tesz. Rita Ora testtartása, tekintete és teljes kiállása nem is enged mást sugallni, csak azt: ez a nő tisztában van azzal, hogy minden szögből dögös.

Rita Ora brit énekesnő, színésznő és divatikon, aki nemcsak hangjával, de bombasztikus megjelenésével is állandó reflektorfényben van. Merész divat, testtudatos kisugárzás és dívásan látványos jelenlét, ami a fotóit jellemzi. Rita Ora, brit énekesnő

Fotó: Ian West Rita Ora képei mindig eseménynek számítanak – és ez most sincs másként. A bejegyzés megtekintése az Instagramon RITA ORA (@ritaora) által megosztott bejegyzés

