Az idei Golden Golbe-díjas Rose Byrne elegánsan, de szexi módon mutatja mély dekoltázsát

Rose Byrne ausztrál Golden Globe-díjas színésznő, aki a vígjátékokban és drámákban is otthonosan mozog – a Szellemirtók, Koszorúslányok vagy Insidious csak néhány a sok közül. Visszafogott szépség, finom sikk jellemzi, de kamera előtt mindig van benne egy elegánsan szexi villanás is.

Rose Byrne, ausztrál színésznő

Fotó: imageSPACE / Northfoto

Rose Byrne a kamerának pedig pontosan annyit mutat, amennyit kell – és pont ettől lesz felejthetetlen.