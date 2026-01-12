Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült Brüsszel legsötétebb titka - ezt mindenkinek látnia kell

Durr

Szoboszlai Dominik hálószaggató gólt lőtt az FA-kupában – videó

elegáns

Az idei Golden Golbe-díjas Rose Byrne elegánsan, de szexi módon mutatja mély dekoltázsát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A képei az elegancia csúcsát hozzák – de közben finoman szexik is. Rose Byrne nem harsány, nem hivalkodó, és talán éppen ettől olyan letaglózó a szépsége. Minden képe maga a vágykeltés művészete.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elegánsszellemirtókszexiausztrálszínésznő

Rose Byrne ausztrál Golden Globe-díjas színésznő, aki a vígjátékokban és drámákban is otthonosan mozog – a Szellemirtók, Koszorúslányok vagy Insidious csak néhány a sok közül. Visszafogott szépség, finom sikk jellemzi, de kamera előtt mindig van benne egy elegánsan szexi villanás is.

Rose Byrne ausztrál színésznő
Rose Byrne, ausztrál színésznő
Fotó: imageSPACE / Northfoto

Rose Byrne a kamerának pedig pontosan annyit mutat, amennyit kell – és pont ettől lesz felejthetetlen.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!