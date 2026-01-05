Az ausztrál szexikon csodás mellei szinte kibuggyannak a ruhájából – dögös galéria

Porcelánbőr, pengeéles arcvonások, vadságot sejtető mosoly. Samara Weaving az a szőkeség, aki egyszerre elegáns és veszélyesen szexi.
Samara Weaving ausztrál színésznő és modell, aki a Ready or Not, Babylon és Hollywood című produkciókban nyűgözte le a nézőket.
Samara Weaving új képei ismét megerősítik: ő az a modern femme fatale, aki nemcsak játszik a kamerával – hanem irányítja is. Ez a galéria olyan, mint ő maga: gyönyörű, felforgató és maradandó.
