Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális tankok érkeztek az orosz-ukrán frontvonalra

Durva

Hideghullám tarolja le Európát – mínusz 40 fok és teljes káosz várható

modell

Az ausztrál szexikon csodás mellei szinte kibuggyannak a ruhájából – dögös galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Porcelánbőr, pengeéles arcvonások, vadságot sejtető mosoly. Samara Weaving az a szőkeség, aki egyszerre elegáns és veszélyesen szexi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellausztrálhollywoodszínésznő

Samara Weaving ausztrál színésznő és modell, aki a Ready or Not, Babylon és Hollywood című produkciókban nyűgözte le a nézőket.

Samara Weaving
Samara Weaving, ausztrál színésznő
Fotó: ALO/AFF-USA.com / Northfoto

Samara Weaving új képei ismét megerősítik: ő az a modern femme fatale, aki nemcsak játszik a kamerával – hanem irányítja is. Ez a galéria olyan, mint ő maga: gyönyörű, felforgató és maradandó.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!