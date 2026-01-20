Elképesztő látvány Magyarország felett: sarki fény ragyogta be az eget – galéria

Szinte hihetetlen természeti jelenségnek lehettünk szemtanúi január 19-én éjszaka: a sarki fény, azaz az aurora borealis Európa nagy része felett feltűnt, és Magyarországon is jól látható volt.
A különleges égi tüneményt Abaújvár térségében is megfigyelték, ahol a színes fények lenyűgöző látványt nyújtottak az éjszakai égbolton.
Sokan az északi égbolt felé fordították tekintetüket, és nem győztek ámulni a zöldes-lilás fényfüggönyökön. Szakértők szerint az esti „előadás” olyan érzést keltett, mintha az emberek hirtelen Skandináviában találták volna magukat.
A sarki fény hazánkban ritka vendég, ezért a mostani jelenség különösen nagy figyelmet kapott. Akik látták, biztosan sokáig emlékezni fognak erre a rendkívüli januári éjszakára.
Sarki fény (aurora borealis) látszik az égbolton Abaújvár közeléből fényképezve 2026. január 19-én
