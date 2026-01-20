Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet a Tisza legújabb emberéről

Ezt látnia kell!

Drámai fordulat: saját magunknak okoztuk a bajt, új halálos kór fenyegethet

sarki fény

Elképesztő látvány Magyarország felett: sarki fény ragyogta be az eget – galéria

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szinte hihetetlen természeti jelenségnek lehettünk szemtanúi január 19-én éjszaka: a sarki fény, azaz az aurora borealis Európa nagy része felett feltűnt, és Magyarországon is jól látható volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sarki fénymagyarországabaújvárjelenség

A különleges égi tüneményt Abaújvár térségében is megfigyelték, ahol a színes fények lenyűgöző látványt nyújtottak az éjszakai égbolton.

Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény (aurora borealis) látszik az égbolton Abaújvár közeléből fényképezve 2026. január 19-én
Fotó: Anadolu via AFP/Robert Nemeti

Sokan az északi égbolt felé fordították tekintetüket, és nem győztek ámulni a zöldes-lilás fényfüggönyökön. Szakértők szerint az esti „előadás” olyan érzést keltett, mintha az emberek hirtelen Skandináviában találták volna magukat.

A sarki fény hazánkban ritka vendég, ezért a mostani jelenség különösen nagy figyelmet kapott. Akik látták, biztosan sokáig emlékezni fognak erre a rendkívüli januári éjszakára.

Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Sarki fény, aurora borealis, sarkifény, auroraborealis, Magyarország, 2026
Galéria: Sarki fény Magyarország felett
1/12
Sarki fény (aurora borealis) látszik az égbolton Abaújvár közeléből fényképezve 2026. január 19-én

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!