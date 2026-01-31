Mély dekoltázs, bikinifelső, fürdőruha - Serinda Swan nem takargatja a bájait - szexi galéria

A filmvásznon és a televízióban egyaránt magabiztos jelenlétet mutat, alakításai erősek, sokszínűek és karakteresek. Serinda Swan stílusa letisztult, a testtartása határozott, a tekintete pedig nem engedi el a figyelmet.

Serinda Swan kanadai színésznő, akit Breakout Kings, Graceland, Inhumans és Coroner sorozataiból ismer a világ. Serinda Swan, színésznő

Fotó: MEGA Ez a galéria kimondottan erőteljes – Serinda Swan képei nem suttognak, hanem hatnak, minden szett és póz egy kis történetet mesél el. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Serinda (@serindaswan) által megosztott bejegyzés

