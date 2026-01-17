Shania Twain melleinél csak hosszú combjai vonzóbbak - dögös galéria

Nemcsak hangban ikonikus – hanem a teste is. Shania Twain ma is olyan formát mutat, amit sokan 30 alatt sem. Ő a nő, aki mindig újra feltalálja magát – dögösebben, mint valaha.
Shania Twain a country-pop koronázatlan királynője, akinek slágerei évtizedek óta generációkat ragadnak magukkal. Egy igazi, kanadai popikon, akit a vörös szőnyegen megszokott magabiztosság, a kortalan csábítás és bombabiztos kisugárzás jellemez.
Shania Twain képei tökéletes egyensúlyt hoznak a kifinomult nőiesség és a hamisítatlan country-vadság között.
