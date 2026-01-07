Nem sokat hagy a képzeletre Sofia Carson áttetsző tüll felsője – szexi fotókon a csábítás királynője

Hercegnős báj, elegáns stílus és meglepően nőies forma teszi őt generációja egyik legvisszafogottan szexi dívájává. Sofia Carson mindig kifinomult, mégis hódító jelenség.
Sofia Carson amerikai színésznő és énekesnő, a Descendants filmsorozat és a Purple Hearts sztárja.
Sofia Carson legfrissebb fotósorozata épp azt mutatja meg, amit sokan sejtettek: a Disney-hercegnőből dívává érett nő minden szögből készen áll uralni a vörös szőnyeget és az internetet is.
