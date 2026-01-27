Hírlevél
Hűvös brit elegancia és vérforralóan kirakott mellek – Sophie Sumner divatmodell képei lehengerlőek

Balzsamos tekintet, hosszú lábak és kamerát szerető stílus jellemzi minden megjelenését. Sophie Sumner minden képe azt az energikus, tudatos nőiességet hozza el, amitől nem lehet csak egyet megnézni.
Sophie Sumner brit származású divatmodell, aki az America’s Next Top Model 18. szezonjának első külföldi győztese lett, előtte pedig a Britain’s Next Top Model egyik legjobbja volt.

Sophie Sumner
Sophie Sumner divatmodell
Fotó: Nancy Kaszerman

A finoman kidolgozott részletek és a profi modelltapasztalat kombinációja Sophie Sumner minden fotóját igazi vizuális élménnyé varázsolja.

