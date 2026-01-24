Szenzációs képeken a kaposvári háborúellenes gyűlés

A Kaposvár Arénában tartják ma 11 órától a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett.
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter mellett számos politikus és közéleti személy is kifejti véleményét.
