Rendkívüli

Szenzációs képeken a kaposvári háborúellenes gyűlés

1 órája
A Kaposvár Arénában tartják ma 11 órától a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett.
dpkorbán viktorlázár jánosdigitális polgári körökkaposvárminiszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter mellett számos politikus és közéleti személy is kifejti véleményét. 

Galériában a legjobb pillanatok:

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Kaposvár, DPKKaposvár, 2026.01.24.
Galéria: Háborúellenes gyűlés Kaposváron
