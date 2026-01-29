A divatinfluenszer Tara Whiteman olyan finom és bájos, mint egy drága porcelánbaba – mutatjuk a szexi képeket

A gardróbja egyszerre játékos és elegáns: a ruhák, hátterek és kiegészítők harmonikus színvilágban olvadnak egymásba. Tara Whiteman stílusa több mint divat – ez egy korszakos életérzés.

Tara Whiteman az Instagramon Tara Milk Tea néven ismert ausztrál kreatív tartalomkészítő és utazási influenszer. Sydney‑ből indult, ma több mint egymillió követőjét inspirálja élénk, stílusos képeivel, ahol a divat, gasztronómia és világjárás találkozik. Tara Whiteman, influenszer

Fotó: JKLH/AFF-USA.com Tara Whiteman galériája olyan, mint egy világjárónapló – színes, kifinomult és álomszerű. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tara Whiteman (@taramilktea) által megosztott bejegyzés

