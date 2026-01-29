Hírlevél
A divatinfluenszer Tara Whiteman olyan finom és bájos, mint egy drága porcelánbaba – mutatjuk a szexi képeket

A gardróbja egyszerre játékos és elegáns: a ruhák, hátterek és kiegészítők harmonikus színvilágban olvadnak egymásba. Tara Whiteman stílusa több mint divat – ez egy korszakos életérzés.
Tara Whiteman az Instagramon Tara Milk Tea néven ismert ausztrál kreatív tartalomkészítő és utazási influenszer. Sydney‑ből indult, ma több mint egymillió követőjét inspirálja élénk, stílusos képeivel, ahol a divat, gasztronómia és világjárás találkozik.

Tara Whiteman arriving at the sixth annual Revolve Festival - Day 2 held at Revolve Hotel on April 16, 2023 in Thermal, CA. © JKLH/AFF-USA.com April 15, 2023
Tara Whiteman, influenszer
Fotó: JKLH/AFF-USA.com

Tara Whiteman galériája olyan, mint egy világjárónapló – színes, kifinomult és álomszerű.

