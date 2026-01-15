Lélegzetelállító drónfelvételek a befagyott Tisza-tóról – Poroszlótól Kisköréig

A Poroszlónál húzódó, 33-as számú út hídja a jégpáncélba zárt tavon szinte lebegni látszik, ritkán látható, látványos perspektívát adva a tájnak.

A drónnal készült felvételen a 33-as számú út hídja a befagyott Tisza-tavon Poroszlónál

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A magasból lenyűgöző képeken tűnik fel a kiskörei hallépcső is, amely nemcsak hazánkban, hanem egész Közép-Európában egyedülálló: ez a kontinens legnagyobb ökológiai halfolyosója. A téli környezetben is jól kirajzolódik a létesítmény mérete és jelentősége, amely kulcsszerepet játszik a Tisza élővilágának megőrzésében.

A drónfelvételek megörökítik a kiskörei Tisza-hidat is, amely a befagyott folyó fölött ível át, valamint a Folyómentő Központ épületét, ahol a szakemberek egész évben a vízi élőhelyek védelmén dolgoznak.

A galéria egyszerre mutatja meg a természet nyugodt, fagyos szépségét és az emberi beavatkozás fontosságát a Tisza mentén.