Tömör gyönyör: imádjuk a szexi modell dinnyemelleit - dögös képgaléria

Jocelyn Corona mexikói plus‑size divatmodell és influenszer, aki gyorsan nemzetközi figyelmet kapott a Chromat kifutóján való megjelenése után, már az ipar elején. Az egyetemes testpozitivitás egyik hangja, akinek megjelenése inspirál és trendet diktál a mainstream divatvilágban.

Jocelyn Corona nem csak pózol – irányítja a kamerát, és átadja azt az érzést, hogy a divat minden testformán gyönyörű lehet.