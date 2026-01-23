Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos fejlemények láttak napvilágot az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – részletek

Ezt látnia kell!

Váratlan fordulat: már tudják, mi történt Jákli Mónika utolsó útján

mexikói

Tömör gyönyör: imádjuk a szexi modell dinnyemelleit - dögös képgaléria

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ő nem csupán egy teltkarcsú modell. Jocelyn Corona divatirányító vizuális dominanciával. A képei egyszerre inspirálnak és hódítanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mexikóimodelltestpozitivitás

Jocelyn Corona mexikói plus‑size divatmodell és influenszer, aki gyorsan nemzetközi figyelmet kapott a Chromat kifutóján való megjelenése után, már az ipar elején. Az egyetemes testpozitivitás egyik hangja, akinek megjelenése inspirál és trendet diktál a mainstream divatvilágban.

Jocelyn Corona  nem csak pózol – irányítja a kamerát, és átadja azt az érzést, hogy a divat minden testformán gyönyörű lehet.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!