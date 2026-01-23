Tömör gyönyör: imádjuk a szexi modell dinnyemelleit - dögös képgaléria

Ő nem csupán egy teltkarcsú modell. Jocelyn Corona divatirányító vizuális dominanciával. A képei egyszerre inspirálnak és hódítanak.
Jocelyn Corona mexikói plus‑size divatmodell és influenszer, aki gyorsan nemzetközi figyelmet kapott a Chromat kifutóján való megjelenése után, már az ipar elején. Az egyetemes testpozitivitás egyik hangja, akinek megjelenése inspirál és trendet diktál a mainstream divatvilágban.
Jocelyn Corona nem csak pózol – irányítja a kamerát, és átadja azt az érzést, hogy a divat minden testformán gyönyörű lehet.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!