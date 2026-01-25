Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Érdekes

Ezt nem fogja elhinni! Kiderült, mit épít az Egyesült Államok Grönlandon

Látta már?

Megadta magát az atombunker: drámai felvételek a tengerbe zuhant építményről

énekesnő

Toni Braxton csodás melleket és combokat villant lenyűgöző képein - dögös galéria

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Klasszikus szépség, erős jelenlét és időtlen elegancia jellemzi hangban és megjelenésben egyaránt. Toni Braxton többszörös Grammy‑díjas művész, akinek a hangját és stílusát generációk imádják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőstílusdalszerzőhang

Toni Braxton amerikai énekesnő, dalszerző és producer, akit selymes, mély alt hangja világszerte ismertté tett. 

Toni Braxton
Toni Braxton, énekesnő
Fotó: imageSPACE

Toni Braxton galériája nem csak látvány, hanem egy vizuális refrén, ami a stílus, karizma és nőiesség harmonikus találkozását rögzíti.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!