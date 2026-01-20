Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

amerikai

A gyönyörű, Grammy‑díjas énekesnő, Tori Kelly nem vetkőzik, mégis megáll a levegő, ha ránézel – szexi galéria

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tekintetében ott vibrál a zene mélysége, a stílusában ott a színpadi tapasztalat. Tori Kelly képei úgy ragadják meg a tekintetet, mint egy slágerbe írt fülbemászó refrén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikaiyoutubestílusénekes

 Tori Kelly amerikai énekes‑dalszerző és színésznő, aki YouTube‑ból építette fel karrierjét, majd Grammy‑díjas művész lett. Hangja erőteljes, stílusa pedig változatos: a poptól a gospelig széles skálán mozog, miközben mindig magabiztos női jelenlétet sugároz.

Tori Kelly
Tori Kelly, énekesnő
Fotó: Ron Adar

Tori Kelly fotói nem csupán posztok, hanem érzelmek és karakterek vizuális szimfóniái.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!