baywatch

A Baywatch egykori sztárja hihetetlen melleket villant - Traci Bingham formája mindent visz

Mediterrán vonalai, magabiztos jelenléte és filmsztár‑kisugárzása miatt minden kamera szereti. Traci Bingham testét, arcát nem csak azért nézed, mert ott van, hanem mert ő irányítja a tekintetedet.
Traci Bingham amerikai színésznő és modell, leginkább Jordan Tate szerepéről ismert a fergeteges "Baywatch" című sorozatban, ahol karizmatikus megjelenése miatt az egyik emblematikus karakter lett. A Harvard Egyetemre járt, amíg félre nem tette a diplomáját, hogy színészetet folytathasson.

Traci Bingham
Traci Bingham, színésznő, modell
Fotó: Clicksnap/BuzzFoto

Traci Bingham a színészi és modellkarrierje során gyakran tűnt fel fotókon, magazinokban és tévés szerepekben is.

 

