Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Fontos

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

Baywatch

A hét legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján a Baywatch egykori sztárja, Traci Bingham lett

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csodás mellei, mediterrán vonalai, magabiztos jelenléte és filmsztár‑kisugárzása miatt minden kamera szereti. Traci Bingham testét, arcát nem csak azért nézed, mert ott van, hanem mert ő irányítja a tekintetedet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Baywatchmodellszínésznősztár

Traci Bingham amerikai színésznő és modell, leginkább Jordan Tate szerepéről ismert a fergeteges "Baywatch" című sorozatban, ahol karizmatikus megjelenése miatt az egyik emblematikus karakter lett. A Harvard Egyetemre járt, amíg félre nem tette a diplomáját, hogy színészetet folytathasson.

Traci Bingham
Traci Bingham, színésznő, modell
Fotó: Clicksnap/BuzzFoto / Northfoto

Traci Bingham a színészi és modellkarrierje során gyakran tűnt fel fotókon, magazinokban és tévés szerepekben is.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!