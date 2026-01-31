A hét legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján a Baywatch egykori sztárja, Traci Bingham lett

Csodás mellei, mediterrán vonalai, magabiztos jelenléte és filmsztár‑kisugárzása miatt minden kamera szereti. Traci Bingham testét, arcát nem csak azért nézed, mert ott van, hanem mert ő irányítja a tekintetedet.

Traci Bingham amerikai színésznő és modell, leginkább Jordan Tate szerepéről ismert a fergeteges "Baywatch" című sorozatban, ahol karizmatikus megjelenése miatt az egyik emblematikus karakter lett. A Harvard Egyetemre járt, amíg félre nem tette a diplomáját, hogy színészetet folytathasson. Traci Bingham, színésznő, modell

Fotó: Clicksnap/BuzzFoto / Northfoto Traci Bingham a színészi és modellkarrierje során gyakran tűnt fel fotókon, magazinokban és tévés szerepekben is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon TRACI BINGHAM (@tracibingham1) által megosztott bejegyzés

