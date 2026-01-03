Meghökkentő fotókon Venezuela támadása – galéria

Hírlevél
Rendkívüli

Nicolás Maduro venezuelai elnököt elfogták és kihozták Venezuelából a Caracas elleni nagyszabású amerikai csapás után – jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hozzátéve, hogy „a további részletek később következnek”. A CNN tudósítói korábban több robbanást láttak Caracasban, és beszámoltak arról, hogy egyes városrészek áram nélkül maradtak. Az első detonációt helyi idő szerint szombat hajnalban, körülbelül 1:50-kor (E.T. 0:50) rögzítették. Trump többször figyelmeztetett arra, hogy az Egyesült Államok újabb lépésekre készül a venezuelai állítólagos drogkereskedelmi hálózatok ellen.
Galéria: Sorozatos robbanások a venezuelai fővárosban
1/9
Tűz Venezuela legnagyobb katonai komplexumában, egy sor robbanás után Caracasban, 2026. január 3-án

 

