Amikor a kamionok elszabadultak: brutális verseny rázta fel a magyar falut – galéria

A Fortepan gyűjteményébe került korabeli felvételek tanúsága szerint a mezőnyben jórészt ZIL-130 típusú járművek álltak rajthoz, melyek a szovjet ipar nehézsúlyú klasszikusai voltak – ezeket a hatalmas vasakat egykoron főleg a Volán vállalat szolgálatában láthattuk az országutakon.

1978, Bér – a Volán Tröszt teherautócross-versenye

Fotó: Fortepan/MHSZ

A verseny nem állt távol attól, amit ma „truck racing” néven vagy kamionos autósportként ismerünk Európában: a teherautók földön és emelkedőkön csatáztak, porfelhőket produkálva, miközben a motorok dübörgése és a közönség biztatása egyedülálló hangulatot teremtett. A fotók tanúsága szerint a pálya kihívásokkal teli volt.

Noha 1978-ban még inkább bemutató jellegűnek számított az ilyen verseny, a teherautócross gyorsan népszerű lett. Ezt a korszakot a sportág hazai „első lépéseként” szokták emlegetni, ahol a Volán sportklubjai adták a mezőny döntő részét. A szakág néhány év alatt komolyabb sorozattá fejlődött: 1980-ra már több tucat jármű indult versenyeken, és 1982-ig tartott a sorozat intenzív időszaka Magyarországon.

A béri eseményről készült Fortepan-képek nemcsak a verseny izgalmát, hanem azt a korabeli hangulatot is megőrzik, amikor a nehézgép-sport még igazi kuriózumnak számított hazánkban – a műszaki kihívások, a gépek durva szépsége és a közönség lelkesedése mind hozzájárult, hogy az esemény emléke ma is élénken éljen.

