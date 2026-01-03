Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

Olvasta már?

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

volán

Amikor a kamionok elszabadultak: brutális verseny rázta fel a magyar falut – galéria

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bér – 1978 nyara: a Nógrád megyei kis falu határában nem hétköznapi látvány fogadta a helyieket és az autósport szerelmeseit. Vaskos teherautók abroncsai porfelhőt kavarva marták a földet, ahogy a járművek nekifeszültek a kanyargós pályának. A Volán Tröszt szervezésében rendezett teherautócross-verseny lelkes közönséget vonzott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volánfortepanjárműversenybér

A Fortepan gyűjteményébe került korabeli felvételek tanúsága szerint a mezőnyben jórészt ZIL-130 típusú járművek álltak rajthoz, melyek a szovjet ipar nehézsúlyú klasszikusai voltak – ezeket a hatalmas vasakat egykoron főleg a Volán vállalat szolgálatában láthattuk az országutakon.

1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér – a Volán Tröszt teherautócross-versenye
Fotó: Fortepan/MHSZ

A verseny nem állt távol attól, amit ma „truck racing” néven vagy kamionos autósportként ismerünk Európában: a teherautók földön és emelkedőkön csatáztak, porfelhőket produkálva, miközben a motorok dübörgése és a közönség biztatása egyedülálló hangulatot teremtett. A fotók tanúsága szerint a pálya kihívásokkal teli volt.

Noha 1978-ban még inkább bemutató jellegűnek számított az ilyen verseny, a teherautócross gyorsan népszerű lett. Ezt a korszakot a sportág hazai „első lépéseként” szokták emlegetni, ahol a Volán sportklubjai adták a mezőny döntő részét. A szakág néhány év alatt komolyabb sorozattá fejlődött: 1980-ra már több tucat jármű indult versenyeken, és 1982-ig tartott a sorozat intenzív időszaka Magyarországon.

A béri eseményről készült Fortepan-képek nemcsak a verseny izgalmát, hanem azt a korabeli hangulatot is megőrzik, amikor a nehézgép-sport még igazi kuriózumnak számított hazánkban – a műszaki kihívások, a gépek durva szépsége és a közönség lelkesedése mind hozzájárult, hogy az esemény emléke ma is élénken éljen.

Korábbi cikkeinkben az 1936-os Magyar Automobil Grand Prix és az 1969-es Budapest Nagydíj képeit gyűjtöttük össze.

1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
1978, Bér, Volán Tröszt teherautócross versenye, VolánTröszt
Galéria: Képeken a Volán Tröszt teherautócross-versenye
1/9
1978, Bér – a Volán Tröszt teherautócross-versenye

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!