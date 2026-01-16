Hírlevél
orosz

Mély dekoltázs, combvillantás és aranyszőke csábítás – Victoria Lopyreva brutál szexi képei

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Dívaalkat, exkluzív elegancia, és pazar kisugárzás. Ez mind megvan Victoria Lopyreva-ban, a lélegzetelállítóan gyönyörű orosz modellben.
Victoria Lopyreva egy orosz televíziós műsorvezető, színésznő, modell, blogger és szépségverseny-díjas, akit 2003-ban Miss Oroszországnak koronáztak. A galéria minden képén olyan, mintha egy divatmagazin címlapjáról lépett volna elő. 

Victoria Lopyreva orosz modell, műsorvezető
Victoria Lopyreva orosz modell, műsorvezető
Fotó: Berzane Nasser/ABACA / Northfoto

Victoria Lopyreva nem harsány, de jelenléte letaglózó – és ezt most minden képen bizonyítja.

