A gyönyörű ukrán modell, Vika Jevszejeva teljesen átlátszó ruhában mutatja meg melleit – szexi galéria

Magas, karcsú, professzionális testtartású modell, akinek vizuális jelenléte vonzza a kamerát és a divatvilág figyelmét. Vika Jevszejeva nem csupán megjelenik a képen — jelenléte alakítja a látványt: egyensúlyban a professzionális kifutóenergiával és a városi élet hangulatával.

Vika Jevszejeva ukrán származású modell, aki Barcelonában él és dolgozik, és nemzetközi kifutókon is megfordul. Vika Jevszejeva galériája olyan, mint egy városi látomás: minden képben egy finom, letisztult elegancia és egy erős modellkarakter jelenik meg. View this post on Instagram A post shared by Vika E (@victoriia_evseeva)

