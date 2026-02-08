Királyi ötletből világsiker, a káprázatos skót 66-os út

Van egy út Skóciában, amelyet sokan csak úgy emlegetnek: Európa válasza a legendás Route 66-ra. Ez a North Coast 500, röviden NC500, egy 500 mérföldes (mintegy 800 kilométeres) körút, amely Invernessből indul, és oda is tér vissza. A North Coast 500 végigvezeti az utazót Észak-Skócia legvadabb, legszebb és legdrámaibb tájain.

A North Coast 500 létrejötte Károly király nevéhez fűződik. A cél az volt, hogy Észak-Skócia kevésbé ismert régiói is felkerüljenek a turisztikai térképre. A terv bevált, ma az NC500 a világ egyik legismertebb panorámaútja. Autósok, motorosok, lakóautós utazók ezrei vágnak neki évente, hogy végigjárják Skócia „66-os útját”.

A Felföldi út akár egy rövid hétvége alatt is bejárható

Fotó: Northfoto/Steve Campbell / SWNS

A North Coast 500 nem a rohanásról szól. Itt meg kell állni, ki kell szállni az autóból, és csak nézni a tájat. A tenger morajlását hallgatni, megvárni, míg a felhők szétnyílnak a hegyek felett. Aki végighalad ezen a csodás tengerparti útvonalon, az nemcsak Skóciát ismeri meg, hanem egy olyan élményt kap, amely valóban felejthetetlen. Nem véletlen, hogy a fotósok és természetjárók is rajonganak az NC500-ért, minden napszak más arcát mutatja a táj.