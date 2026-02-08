Királyi ötletből világsiker, a káprázatos skót 66-os út

Hírlevél
Az Észak Skócia lenyűgöző vidékein keresztül vágó 500 mérföldes autós körút felejthetetlen élményt nyújt. A North Coast 500-as útvonal garantáltan elvarázsol minden utazót, az egyik legvonzóbb autós túra a világon.
Skóciapanorámaútutazásautókörutazás

Van egy út Skóciában, amelyet sokan csak úgy emlegetnek: Európa válasza a legendás Route 66-ra. Ez a North Coast 500, röviden NC500, egy 500 mérföldes (mintegy 800 kilométeres) körút, amely Invernessből indul, és oda is tér vissza. A North Coast 500 végigvezeti az utazót Észak-Skócia legvadabb, legszebb és legdrámaibb tájain.
A North Coast 500 létrejötte Károly király nevéhez fűződik. A cél az volt, hogy Észak-Skócia kevésbé ismert régiói is felkerüljenek a turisztikai térképre. A terv bevált, ma az NC500 a világ egyik legismertebb panorámaútja. Autósok, motorosok, lakóautós utazók ezrei vágnak neki évente, hogy végigjárják Skócia „66-os útját”.

Knockan Crag, one of Steve Campbell's stunning pictures from the North Coast 500. // A photographer has produced a stunning visual guide to a Highlands tourist route dubbed 'Scotland's Route 66' - after clocking up 10,000 miles while driving it a record 17 times. Steve Campbell, 51, first fell in love with a number of spots along the 516-mile adventure on family holidays as a kid - before it was officially named as Scotland's North Coast 500. His stunning gallery of photographs has now been published to showcase the route like it's never been seen before. The NC500 has become one of Scotland’s most popular tourist destinations, with tens of thousands of people heading every year to Inverness, where the route starts and ends, to tackle the challenge. Photo released 06/02/2026
A Felföldi út akár egy rövid hétvége alatt is bejárható
Fotó:  Northfoto/Steve Campbell / SWNS

A North Coast 500 nem a rohanásról szól. Itt meg kell állni, ki kell szállni az autóból, és csak nézni a tájat. A tenger morajlását hallgatni, megvárni, míg a felhők szétnyílnak a hegyek felett. Aki végighalad ezen a csodás tengerparti útvonalon, az nemcsak Skóciát ismeri meg, hanem egy olyan élményt kap, amely valóban felejthetetlen. Nem véletlen, hogy a fotósok és természetjárók is rajonganak az NC500-ért, minden napszak más arcát mutatja a táj.

Dusk at Eilean Donan castle
A Felföldi út akár egy hosszú hétvége alatt is bejárható

 

 


 

