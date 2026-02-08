A Playboy-sztár, Alejandra melleit élvezet csodálni – pikáns fotók

Hírlevél
Klasszikusan nőies vonásai, dús, barna hajzuhataga és sötét, mély tekintete minden fotón ellenállhatatlan eleganciát sugároz. Alejandra Guilmant magas, finom vonalú alakja és természetes kisugárzása nem tolakodó – de mégis szinte fizikailag vonzza a tekintetet.
Alejandra Guilmant mexikói színésznő, modell és fotográfus, aki nemcsak a kifutók és magazinok világában ragyogott, de szerepei révén a filmvásznon is megmutatta sokoldalú tehetségét.

Alejandra Guilmant, modell
Fotó: CraSH

Alejandra Guilmant olyan neves márkáknak dolgozott már, mint a Zac Posen, a Levi's, a L'Oréal.

