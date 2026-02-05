A mexikói buja szépség, Ana de la Reguera, hol bikiniben, hol derékig kivágott ruhában pózol

Ana de la Reguera mexikói színésznő, akit filmekben (Nacho Libre, Café Con Leche) és sorozatokban (Goliath, Narcos: Mexico) láthatott a világ. Egy olyan művész, akinek jelenléte nem halványul el.

Ana de la Reguera, mexikói színésznő

Fotó: Matt Baron/BEI/Shutterstock

Ez a galéria nem csupán fotók sorozata, hanem Ana de la Reguera vizuális narratívája: ott az akció utáni laza utcai pillanat, a stúdiófény eleganciája, a vörös szőnyeges hullámok.