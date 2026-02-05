A mexikói buja szépség, Ana de la Reguera, hol bikiniben, hol derékig kivágott ruhában pózol

Hírlevél
Egzotikus szépsége és szenvedélyes kisugárzása minden képkockán átsüt. Ana de la Reguera sötét szemeiben tűz lobog, mosolya egyszerre csábító és magabiztos. Elegáns vonásai és nőies alakja letisztult, mégis vérpezsdítő látvány – igazi latin végzet asszonya.
színésznőmexikóifilmsorozat

Ana de la Reguera mexikói színésznő, akit filmekben (Nacho Libre, Café Con Leche) és sorozatokban (Goliath, Narcos: Mexico) láthatott a világ. Egy olyan művész, akinek jelenléte nem halványul el.

Ana de la Reguera
Ana de la Reguera, mexikói színésznő
Fotó: Matt Baron/BEI/Shutterstock

 Ez a galéria nem csupán fotók sorozata, hanem Ana de la Reguera vizuális narratívája: ott az akció utáni laza utcai pillanat, a stúdiófény eleganciája, a vörös szőnyeges hullámok. 

