Anita pikáns fehérneműkben forrósítja fel a levegőt – dögös képgaléria

A szépsége skandináv tisztaságot sugároz: porcelán bőre, finoman ívelt arcvonásai és mély tekintete egyszerre ártatlan és végzetes. Anita Briem karcsú, mégis nőiesen lágy alakja olyan természetes eleganciát sugároz, amit nem lehet tanítani – csak csodálni.
Anita Briem izlandi születésű színésznő és forgatókönyvíró, aki már gyermekkorától színpadon állt és később a híres Royal Academy of Dramatic Art‑ban tanult Londonban. Filmszerepei (Utazás a Föld középpontja felé, The Tudors) mellett finom, mégis markáns kisugárzása minden képen magával ragadó.
Anita Briem galériája – kifinomult kisugárzás, elegáns vonzerő és filmes karakter minden képkockában.
