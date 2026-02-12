Anita pikáns fehérneműkben forrósítja fel a levegőt – dögös képgaléria

Anita Briem izlandi születésű színésznő és forgatókönyvíró, aki már gyermekkorától színpadon állt és később a híres Royal Academy of Dramatic Art‑ban tanult Londonban. Filmszerepei (Utazás a Föld középpontja felé, The Tudors) mellett finom, mégis markáns kisugárzása minden képen magával ragadó.

Anita Briem, színésznő

Fotó: UPI Photo / eyevine

Anita Briem galériája – kifinomult kisugárzás, elegáns vonzerő és filmes karakter minden képkockában.