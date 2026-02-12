Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látta már?

Valóra vált minden autós rémálma egy mosóban – videó

Sport

Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

izlandi

Anita pikáns fehérneműkben forrósítja fel a levegőt – dögös képgaléria

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szépsége skandináv tisztaságot sugároz: porcelán bőre, finoman ívelt arcvonásai és mély tekintete egyszerre ártatlan és végzetes. Anita Briem karcsú, mégis nőiesen lágy alakja olyan természetes eleganciát sugároz, amit nem lehet tanítani – csak csodálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
izlandiforgatókönyvírószínésznő

Anita Briem izlandi születésű színésznő és forgatókönyvíró, aki már gyermekkorától színpadon állt és később a híres Royal Academy of Dramatic Art‑ban tanult Londonban. Filmszerepei (Utazás a Föld középpontja felé, The Tudors) mellett finom, mégis markáns kisugárzása minden képen magával ragadó.

Anita Briem, színésznő
Anita Briem, színésznő
Fotó: UPI Photo / eyevine

Anita Briem galériája – kifinomult kisugárzás, elegáns vonzerő és filmes karakter minden képkockában.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!