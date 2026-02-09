Hírlevél
brazil

Anitta, a brazil énekesnő és lemezlovas őrjítően szexi topokban kelleti magát - mutatjuk a képeket

Nemcsak hangjával, hanem megnyerő kisugárzásával és erős fizikai jelenlétével hódít. Anitta egy olyan nő, aki tudja, mikor legyen elegáns, és mikor engedje szabadjára szenvedélyes energiáját.
braziltáncoslemezlovas

Larissa de Macedo Machado, ismertebb nevén Anitta, brazil lemezlovas, énekesnő dalszerző és táncos. Világszerte a brazil pop királynőjeként is emlegetik. Zenei stílusa a pop, funk carioca és reggaeton határokon átnyúló elegye, amelyet energiával és karizmával tölti meg.

Anitta - Personnalités en backstage du défilé "Walk Your Worth" de L'Oréal devant l'Opéra Garnier lors de la fashion week PAP femme printemps/été 2025 à Paris le 23 septembre 2024. © Veeren / Bestimage Exclusive - No WEB Personalities backstage at the L'Oréal ‘Walk Your Worth’ show in front of the Opéra Garnier during the PAP women's spring/summer 2025 fashion week in Paris on 23 September 2024.
Anitta, 
Fotó: VEEREN / BESTIMAGE / Northfoto

Anitta képein ott az a fajta magabiztos nőiesség, ami egyszerre vonzó, dögös és stílusos, ahol a mozdulat és a tekintet egyaránt mesél. 

