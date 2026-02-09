Anitta, a brazil énekesnő és lemezlovas őrjítően szexi topokban kelleti magát - mutatjuk a képeket

Nemcsak hangjával, hanem megnyerő kisugárzásával és erős fizikai jelenlétével hódít. Anitta egy olyan nő, aki tudja, mikor legyen elegáns, és mikor engedje szabadjára szenvedélyes energiáját.
Larissa de Macedo Machado, ismertebb nevén Anitta, brazil lemezlovas, énekesnő dalszerző és táncos. Világszerte a brazil pop királynőjeként is emlegetik. Zenei stílusa a pop, funk carioca és reggaeton határokon átnyúló elegye, amelyet energiával és karizmával tölti meg.
Anitta képein ott az a fajta magabiztos nőiesség, ami egyszerre vonzó, dögös és stílusos, ahol a mozdulat és a tekintet egyaránt mesél.
