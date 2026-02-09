Anitta, a brazil énekesnő és lemezlovas őrjítően szexi topokban kelleti magát - mutatjuk a képeket

Larissa de Macedo Machado, ismertebb nevén Anitta, brazil lemezlovas, énekesnő dalszerző és táncos. Világszerte a brazil pop királynőjeként is emlegetik. Zenei stílusa a pop, funk carioca és reggaeton határokon átnyúló elegye, amelyet energiával és karizmával tölti meg.

Anitta,

Fotó: VEEREN / BESTIMAGE / Northfoto

Anitta képein ott az a fajta magabiztos nőiesség, ami egyszerre vonzó, dögös és stílusos, ahol a mozdulat és a tekintet egyaránt mesél.