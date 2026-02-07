Ashley Greene, az Alkonyat-filmek sztárja tökéletes testét most megmutatja – lenyűgöző fotók

Hírlevél
Szépsége nem hivalkodó, mégis azonnal megragad: mandulaszemei, kifinomult arcvonásai és könnyed mozdulatai egyfajta hűvös eleganciát árasztanak. Ashley Greene nőiessége letisztult és érzéki – benne a klasszikus báj találkozik modern erővel.
Ashley Greene amerikai színésznő és modell, aki Alice Cullen szerepével robbant be a világhírnévbe a Alkonyat-filmekben. Több divatkampányban és magazinban is szerepelt, beleértve bikinis kampányokat is.

Ashley Greene arriving to "An Unforgettable Evening" Benefiting The Women's Cancer Research Fund at Beverly Wilshire Hotel on April 10, 2024 in Beverly Hills, CA.© Lisa OConnor/AFF-USA.com
Ashley Greene, színésznő, modell
Fotó: Lisa OConnor/AFF-USA.com / Northfoto

Ashley Greene galériája olyan, mint egy városi stílusalbum vegyítve filmes hangulattal.

