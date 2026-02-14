Hírlevél
színésznő

A hét legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján az Alkonyat-filmek sztárja, Ashley Greene lett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Szépsége nem hivalkodó, mégis azonnal megragad: mandulaszemei, kifinomult arcvonásai és könnyed mozdulatai egyfajta hűvös eleganciát árasztanak. Ashley Greene nőiessége letisztult és érzéki – benne a klasszikus báj találkozik modern erővel.
színésznőalkonyatolvasómodell

Ashley Greene amerikai színésznő és modell, aki Alice Cullen szerepével robbant be a világhírnévbe a Alkonyat-filmekben. Több divatkampányban és magazinban is szerepelt, beleértve bikinis kampányokat is.

Ashley Greene
Ashley Greene, színésznő, modell
Fotó: Lisa OConnor/AFF-USA.com / Northfoto

Ashley Greene galériája olyan, mint egy városi stílusalbum vegyítve filmes hangulattal.

