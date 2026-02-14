A hét legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján az Alkonyat-filmek sztárja, Ashley Greene lett

Szépsége nem hivalkodó, mégis azonnal megragad: mandulaszemei, kifinomult arcvonásai és könnyed mozdulatai egyfajta hűvös eleganciát árasztanak. Ashley Greene nőiessége letisztult és érzéki – benne a klasszikus báj találkozik modern erővel.
Ashley Greene amerikai színésznő és modell, aki Alice Cullen szerepével robbant be a világhírnévbe a Alkonyat-filmekben. Több divatkampányban és magazinban is szerepelt, beleértve bikinis kampányokat is.
Ashley Greene galériája olyan, mint egy városi stílusalbum vegyítve filmes hangulattal.
