Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Robert Duvall

Fontos

Itt a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

woody allen

A brit színésznő, Ashley Madekwe derékig érő dekoltázzsal vagy egy szál parányi bikiniben hódít a képein – mutatjuk a fotókat

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy, ragyogó szemei és finoman rajzolt arca azonnal magára vonzza a tekintetet, karcsú, formás alakja pedig szinte minden ruhában érvényesül. Ashley Madekwe szépsége feltűnően karakteres és érzéki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
woody allendivatvilágbritszínésznő

Ashley Madekwe brit színésznő, aki sorozatok és filmek révén vált ismertté, miközben a divatvilágban is komoly figyelmet kapott. Elsőként feltűnt a Woody Allen által rendezett „Cassandra álma” (2007) című krimiben. A nemzetközi hírnév hamarosan megérkezett a rendkívül provokatív „Egy call girl titkos élete” című filmnek köszönhetően.

Ashley Madekwe, színésznő
Ashley Madekwe. színésznő
Fotó: Tammie Arroyo

Ashley Madekwe elegáns megjelenése, magabiztos stílusa és kifinomult ízlése a vörös szőnyegen éppúgy feltűnést kelt, mint a kamera előtt.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!