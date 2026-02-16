A brit színésznő, Ashley Madekwe derékig érő dekoltázzsal vagy egy szál parányi bikiniben hódít a képein – mutatjuk a fotókat

Ashley Madekwe brit színésznő, aki sorozatok és filmek révén vált ismertté, miközben a divatvilágban is komoly figyelmet kapott. Elsőként feltűnt a Woody Allen által rendezett „Cassandra álma” (2007) című krimiben. A nemzetközi hírnév hamarosan megérkezett a rendkívül provokatív „Egy call girl titkos élete” című filmnek köszönhetően.

Ashley Madekwe. színésznő

Fotó: Tammie Arroyo

Ashley Madekwe elegáns megjelenése, magabiztos stílusa és kifinomult ízlése a vörös szőnyegen éppúgy feltűnést kelt, mint a kamera előtt.