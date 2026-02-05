Az izraeli modell nem egyszerűen gyönyörű, hanem veszélyesen csábító, mint egy lágy francia desszert

A szépsége olyan, mint egy kifinomult filmes jelenet: határozott, mégis sejtelmes. Bar Paly szőke hajzuhataga és smaragdzöld szemei egyszerre fagyasztanak és perzselnek. Benne rejlik a hűvös glamour és a vadító nőiesség tökéletes elegye.

Bar Paly (született Varvara Alexandrovna Paley) izraeli‑amerikai modell és színésznő, aki a Pain & Gain és a Non‑Stop filmekben, valamint az NCIS: Los Angeles sorozatban szerepelt. Bar Paly, modell és színésznő

Fotó: MediaPunch/face to face / Northfoto Ez a galéria nem fotóalbum – ez vizuális feszültség Bar Paly stílusában A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bar Paly (@barpaly) által megosztott bejegyzés

