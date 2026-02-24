Veszélyesen szexi és brutálisan magabiztos – Bella Hadid, a szupermodell döglesztő dekoltázsa

Karrierjét markáns arcvonásai, professzionális jelenléte és karakteres stílusa alapozta meg. Bella Hadid szoborszerű arca, élesen rajzolt járomcsontja és mély, sötét tekintete azonnal dominálja a képet. Karcsú, mégis formás alakja a kifutón hosszú, feszes vonalakként rajzolódik ki.
Bella Hadid amerikai szupermodell, aki a legnagyobb divatházak kifutóin és kampányaiban szerepel, miközben szerkesztőségi fotózások és címlapok állandó szereplője.
A vörös szőnyegen gyakran merész szabások hangsúlyozzák Bella Hadid dekoltázsát és derekát.
