Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

amerikai

Veszélyesen szexi és brutálisan magabiztos – Bella Hadid, a szupermodell döglesztő dekoltázsa

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karrierjét markáns arcvonásai, professzionális jelenléte és karakteres stílusa alapozta meg. Bella Hadid szoborszerű arca, élesen rajzolt járomcsontja és mély, sötét tekintete azonnal dominálja a képet. Karcsú, mégis formás alakja a kifutón hosszú, feszes vonalakként rajzolódik ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikaidivatvilágszupermodell

Bella Hadid amerikai szupermodell, aki a legnagyobb divatházak kifutóin és kampányaiban szerepel, miközben szerkesztőségi fotózások és címlapok állandó szereplője.

Bella Hadid, modell
Bella Hadid, modell
Fotó: Northfoto

A vörös szőnyegen gyakran merész szabások hangsúlyozzák Bella Hadid dekoltázsát és derekát.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!