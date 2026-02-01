Hírlevél
john wick

A hónap legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján a John Wick-filmek sztárja lett

Magas, elegáns, kifinomult megjelenésével a „klasszikus női szépség” időtlen megtestesítője. Bridget Moynahan nem trendeket követ, hanem ő diktálja azokat. Egy másik ligában játszik, nem harsány, nem pózol túl – csak egyszerűen jelen van.
john wicktopmodellSzex és New Yorkszínésznő

Bridget Moynahan amerikai színésznő és korábbi topmodell, legismertebb a Blue Bloods sorozatból és a Szex és New York, illetve a John Wick filmekből.

Bridget Moynahan
Bridget Moynahan, színésznő, modell
Fotó: Lev Radin / Northfoto

 Bridget Moynahan galériája nem sikít a figyelemért, mégis lehetetlen nem rákattintani. A dögös sziluettek, a testre szabott estélyik és a letisztult, mégis sejtelmes kivágások mögött ott van egy felnőtt nő, aki pontosan tudja, mitől működik a csábítás.

