Camila Morrone hatalmas mellei semmi kívánnivalót nem hagynak maguk után – mutatjuk a szexi fotókat

Arcvonásai lágyak, mégis karakteresek, formás alakja pedig a nőiesség megtestesítője. Camila Morrone kisugárzása és visszafogott szexisége egyszerre elegáns és ellenállhatatlan.
Camila Morrone amerikai‑argentin modell és színésznő, aki Los Angelesben született, gyakorlatilag egyenesen a film‑ és divatvilágba. 2016‑tól a Vogue címlapjain és Moschino kifutóin tűnt fel, aztán Hollywoodban is szerepeket kapott.
Camila Morrone minden fotója olyan, mintha egy újabb fejezetet nyitna a stílus és karakter vizuális könyvében, ahol a testtartás, a tekintet és a test vonalai együtt mesélnek egy magabiztos, modern múzsáról.
