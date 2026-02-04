Camila Morrone hatalmas mellei semmi kívánnivalót nem hagynak maguk után – mutatjuk a szexi fotókat

Camila Morrone amerikai‑argentin modell és színésznő, aki Los Angelesben született, gyakorlatilag egyenesen a film‑ és divatvilágba. 2016‑tól a Vogue címlapjain és Moschino kifutóin tűnt fel, aztán Hollywoodban is szerepeket kapott.

Camila Morrone, színésznő

Fotó: Doug Peters

Camila Morrone minden fotója olyan, mintha egy újabb fejezetet nyitna a stílus és karakter vizuális könyvében, ahol a testtartás, a tekintet és a test vonalai együtt mesélnek egy magabiztos, modern múzsáról.