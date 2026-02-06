Hírlevél
színésznő

Cara Delevingne, a kék szemű szépség arcunkba tolja csodás melleit – képek

Feltűnő kék szemei, markáns szemöldöke és karakteres arcvonásai világméretű ismertséget hoztak. Cara Delevingne londoni gyökerekkel, trendteremtő energiával és sokszínű vizuális jelenléttel robbant be a divat és film világába.
színésznőangolszupermodell

Cara Delevingne angol szupermodell, színésznő és kreatív személyiség, Modellkarrierje gyorsan beindult, számos nemzetközi kifutón megfordult már, olyan neves márkákkal dolgozott együtt, mint a Burberry, a Chanel és a Dolce & Gabbana, ami a divatvilág kiemelkedő alakjává tette.  

Cara Delevingne
Cara Delevingne, modell, színésznő
Fotó: Connor Terry

Cara Delevingne színészként 2012-ben debütált az Anna Karenina filmadaptációjában, amivel kezdetét vette sikeres hollywoodi átmenete. A képeken látszik az a különös feszültség, amit csak egy olyan nő sugározhat, aki egyszerre vagány és kifinomult, játékos és kontrollált.

