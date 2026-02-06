Cara Delevingne, a kék szemű szépség arcunkba tolja csodás melleit – képek

Cara Delevingne angol szupermodell, színésznő és kreatív személyiség, Modellkarrierje gyorsan beindult, számos nemzetközi kifutón megfordult már, olyan neves márkákkal dolgozott együtt, mint a Burberry, a Chanel és a Dolce & Gabbana, ami a divatvilág kiemelkedő alakjává tette.

Cara Delevingne, modell, színésznő

Fotó: Connor Terry