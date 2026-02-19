Csodás mellek, kivillanó combok, latin csábítás felsőfokon – Carmen Villalobos legizgatóbb fotói

Carmen Villalobos színésznő és modell a kolumbiai Barranquillában született. Ő az egyik legkiemelkedőbb latin színésznő, aki a spanyol nyelvű televízióban dolgozott. Villalobos pályafutását egy hosszú ideje futó kolumbiai gyermekműsorban kezdte, ottani szereplése révén visszatérő szerepeket kapott telenovellákban, Latin-Amerika több országában is játszott.

Fotó: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group / Northfoto