Christina Milian teste akár egy szobor – minden képen égetően szexi

Megjelenése a könnyed nőiességet a dinamizmussal ötvözi. Christina Milian ragyogása szinte saját fényforrás: aranybarna bőre, mandulavágású szemei és érzéki mosolya mágnesként vonzza a tekintetet.
Christina Milian amerikai színésznő, énekesnő és dalszerző. Kubai szülők gyermekeként született a New Jersey állambeli Jersey Cityben. Grammy-díjra jelölték a legjobb kortárs R&B album kategóriában

Christina Milian
Christina Milian, énekesnő
Fotó: KGC-158 / Northfoto

Christina Milian galériája olyan, mint egy ritmusra komponált látvány‑mix: a városi utcai pillanatok játékossága találkozik a vörös szőnyeg eleganciájával, a napsütötte bikinis felvételek lazaságával és a stúdiófények tiszta csillogásával.

